Autodesk
Autodesk Prosjektleder Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Autodesks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

€47K - €54.7K
Spain
Vanlig Område
Mulig Område
€43.4K€47K€54.7K€60.8K
Vanlig Område
Mulig Område

€142K

Få Betalt, Ikke Lurt

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Prosjektleder at Autodesk in Spain sits at a yearly total compensation of €60,802. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Prosjektleder role in Spain is €43,430.

Andre ressurser