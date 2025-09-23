Dataforsker-kompensasjon in United States hos Autodesk varierer fra $160K per year for P2 til $192K per year for P4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $150K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Autodesks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$160K
$132K
$15.9K
$12.6K
P3
$172K
$138K
$22K
$11K
P4
$192K
$152K
$22.5K
$16.8K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)
Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)