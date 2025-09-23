Selskapskatalog
Dataanalytiker-mediankompensasjonspakken in Canada hos Autodesk utgjør totalt CA$128K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Autodesks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Median Pakke
company icon
Autodesk
Data Analyst
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$128K
Nivå
P3
Grunnlønn
CA$98K
Stock (/yr)
CA$24K
Bonus
CA$6K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Autodesk?

CA$225K

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataanalytiker hos Autodesk in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$152,974. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Autodesk for Dataanalytiker rollen in Canada er CA$115,033.

Andre ressurser