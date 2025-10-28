Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Apple varierer fra $173K per year for ICT2 til $744K per year for ICT6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $345K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Apples totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (12.50% halvårlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårlig)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
