Produktdesigner-kompensasjon in United States hos Apple varierer fra $157K per year for ICT2 til $909K per year for ICT6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $295K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Apples totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
ICT2
$157K
$143K
$10.6K
$3.9K
ICT3
$231K
$163K
$57.6K
$10.4K
ICT4
$301K
$195K
$85.2K
$21.2K
ICT5
$457K
$236K
$180K
$41.3K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (12.50% halvårlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårlig)
