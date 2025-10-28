Selskapskatalog
Apple
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • Alle Produktdesigner lønninger

Apple Produktdesigner Lønninger

Produktdesigner-kompensasjon in United States hos Apple varierer fra $157K per year for ICT2 til $909K per year for ICT6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $295K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Apples totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
ICT2
Junior Product Designer
$157K
$143K
$10.6K
$3.9K
ICT3
Product Designer
$231K
$163K
$57.6K
$10.4K
ICT4
Senior Product Designer
$301K
$195K
$85.2K
$21.2K
ICT5
$457K
$236K
$180K
$41.3K
Vis 1 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer
Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Produktdesigner tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Interaksjonsdesigner

UX-designer

UI-designer

Mobildesigner

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesigner hos Apple in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $909,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Apple for Produktdesigner rollen in United States er $285,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Apple

Relaterte selskaper

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser