AMS Lønninger

AMSs lønn varierer fra $12,060 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $191,040 for en Venturekapitalist på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos AMS. Sist oppdatert: 11/15/2025

Maskinvareingeniør
$76.2K
Personalavdeling
$12.1K
Prosjektleder
$147K

Rekrutterer
$81.6K
Programvareingeniør
$47.2K
Venturekapitalist
$191K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos AMS er Venturekapitalist at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $191,040. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos AMS er $78,908.

