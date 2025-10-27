Den gjennomsnittlige Datavitenskaper totalkompensasjonen in United States hos AlphaSense varierer fra $148K til $214K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AlphaSenses totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025
Gjennomsnittlig Totallønn
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos AlphaSense er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)