Selskapskatalog
Align Technology
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Align Technology Lønninger

Align Technologys lønn varierer fra $8,645 i total kompensasjon per år for en Grafisk designer på laveste nivå til $257,280 for en Informasjonsteknolog (IT) på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Align Technology. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
L6 $147K
L7 $150K

Backend Programvareingeniør

Maskiningeniør
Median $155K
Programvareutviklingsleder
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Forretningsanalytiker
Median $120K
Produktleder
Median $203K
Dataforsker
Median $143K
Biomedisinsk ingeniør
$79.6K
Dataanalytiker
$184K
Finansanalytiker
$231K
Grafisk designer
$8.6K
Informasjonsteknolog (IT)
$257K
Juridisk
$124K
Ledelsesrådgiver
$142K
Markedsføring
$61.2K
Prosjektleder
$256K
Cybersikkerhetsanalytiker
$101K
UX-forsker
$126K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Align Technology er Informasjonsteknolog (IT) at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $257,280. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Align Technology er $145,111.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Align Technology

Relaterte selskaper

  • Blackbaud
  • Dexcom
  • ManTech
  • ResMed
  • Varian Medical Systems
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser