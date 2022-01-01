Selskapsoversikt
Alight Solutions
Alight Solutions Lønninger

Alight Solutionss lønnsområde varierer fra $31,286 i total kompensasjon årlig for Personal i nedre ende til $221,100 for Inntektsoperasjoner i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Alight Solutions. Sist oppdatert: 8/23/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $124K
Ledelseskonsulent
Median $103K
Driftssjef
$211K

Kundeservice
$39.2K
Dataanalytiker
$173K
Finansanalytiker
$142K
Personal
$31.3K
Markedsføringsoperasjoner
$117K
Produktsjef
$93.5K
Prosjektleder
$84.6K
Rekrutterer
$67.7K
Inntektsoperasjoner
$221K
Programvareingeniørsjef
$188K
Løsningsarkitekt
$199K
Teknisk programsjef
$216K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en Alight Solutions es Inntektsoperasjoner at the Common Range Average level con una compensación total anual de $221,100. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Alight Solutions es $123,500.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Alight Solutions

