Alaan Grunnlegger Lønninger

Den gjennomsnittlige Grunnlegger totalkompensasjonen in United Arab Emirates hos Alaan varierer fra AED 244K til AED 341K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Alaans totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Vanlig Område
Mulig Område
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Alaan?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Grunnlegger hos Alaan in United Arab Emirates ligger på en årlig totalkompensasjon på AED 340,854. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Alaan for Grunnlegger rollen in United Arab Emirates er AED 243,887.

Andre ressurser

