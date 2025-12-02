Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige Cybersikkerhetsanalytiker totalkompensasjonen hos ADP varierer fra RON 87.5K til RON 127K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ADPs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$22.6K - $26.2K
Romania
Vanlig Område
Mulig Område
$19.9K$22.6K$26.2K$28.9K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos ADP er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (Infinity% per periode)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Cybersikkerhetsanalytiker hos ADP ligger på en årlig totalkompensasjon på RON 127,028. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ADP for Cybersikkerhetsanalytiker rollen er RON 87,532.

