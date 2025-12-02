Den gjennomsnittlige Bedriftsutvikling totalkompensasjonen hos ADP varierer fra $350K til $510K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ADPs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025
Gjennomsnittlig Totallønn
Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos ADP er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (Infinity% per periode)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/corp-dev.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.