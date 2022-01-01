Selskapskatalog
10x Banking
10x Banking Lønninger

10x Bankings lønn varierer fra $112,746 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $317,800 for en Informasjonsteknolog (IT) på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos 10x Banking. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $113K

Backend Programvareingeniør

Informasjonsteknolog (IT)
$318K
Produktleder
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Programvareutviklingsleder
$123K
Løsningsarkitekt
$198K
