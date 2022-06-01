Zeta Global Salarissen

Bedrijvengids
Zeta Global
Zeta Global's salaris varieert van $6,636 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing Operations in India aan de onderkant tot $392,000 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Zeta Global. Laatst bijgewerkt: 9/2/2025

$160K

Software Engineer
Median $62.6K
Data Analist
$136K
Data Scientist
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Marketing Operations
$6.6K
Product Designer
$115K
Software Engineering Manager
$392K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Zeta Global is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $392,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Zeta Global is $88,740.

