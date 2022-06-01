Zeta Global Salarissen

Zeta Global's salaris varieert van $6,636 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing Operations in India aan de onderkant tot $392,000 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Zeta Global . Laatst bijgewerkt: 9/2/2025