Wabtec
Wabtec Salarissen

Wabtec's salaris varieert van $45,531 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $144,469 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Wabtec. Laatst bijgewerkt: 11/13/2025

Software Engineer
Median $105K

Full-Stack Software Engineer

Werktuigbouwkundige
Median $90.2K
Financieel Analist
Median $123K

Technisch Programma Manager
Median $113K
Informatietechnoloog (IT)
$45.5K
Product Designer
$98.5K
Project Manager
$142K
Solution Architect
$144K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Wabtec is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $144,469. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Wabtec is $109,000.

