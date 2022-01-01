Wabtec Salarissen

Wabtec's salaris varieert van $45,531 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $144,469 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Wabtec . Laatst bijgewerkt: 11/13/2025