ViacomCBS Salarissen

ViacomCBS's salaris varieert van $61,762 in totale vergoeding per jaar voor een Business Operations Manager in Poland aan de onderkant tot $413,055 voor een Human Resources in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ViacomCBS. Laatst bijgewerkt: 8/29/2025
What do Product Managers even do?
Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.
33.33%
JR 1
33.33%
JR 2
33.33%
JR 3
Bij ViacomCBS zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.33% vest in het 1st-JR (33.33% jaarlijks)
33.33% vest in het 2nd-JR (33.33% jaarlijks)
33.33% vest in het 3rd-JR (33.33% jaarlijks)
Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.