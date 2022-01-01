Bedrijvengids
ViacomCBS
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

ViacomCBS Salarissen

ViacomCBS's salaris varieert van $61,762 in totale vergoeding per jaar voor een Business Operations Manager in Poland aan de onderkant tot $413,055 voor een Human Resources in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ViacomCBS. Laatst bijgewerkt: 8/29/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Engineer

DevOps Engineer

Site Reliability Engineer

Product Manager
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Software Engineering Manager
Median $307K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Business Analist
Median $134K
Data Analist
Median $121K
Data Scientist
Median $209K
Product Designer
Median $160K
Solution Architect
Median $213K

Data Architect

Marketing
Median $118K
Programma Manager
Median $150K
Project Manager
Median $105K
Financieel Analist
Median $110K
Accountant
$79.7K
Business Operations Manager
$61.8K
Business Development
$328K
Copywriter
$92.5K
Human Resources
$413K
Legal
$131K
Management Consultant
$134K
Marketing Operations
$99.5K
Product Design Manager
$209K
Recruiter
Median $100K
Sales
$221K
Cybersecurity Analist
$133K
Technisch Programma Manager
$101K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

33.33%

JR 1

33.33%

JR 2

33.33%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij ViacomCBS zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.33% vest in het 1st-JR (33.33% jaarlijks)

  • 33.33% vest in het 2nd-JR (33.33% jaarlijks)

  • 33.33% vest in het 3rd-JR (33.33% jaarlijks)

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij ViacomCBS is Human Resources at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $413,055. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ViacomCBS is $134,200.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor ViacomCBS

Gerelateerde Bedrijven

  • Comcast
  • Ticketmaster
  • Activision
  • Discovery
  • Skillz
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen