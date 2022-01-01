Bedrijvengids
Upstart
Upstart Salarissen

Upstart's salaris varieert van $142,572 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $448,833 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Upstart. Laatst bijgewerkt: 11/16/2025

Software Engineer
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Scientist
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Software Engineering Manager
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Product Manager
L5 $339K
L6 $438K
Data Science Manager
Median $438K
Data Analist
Median $165K
Financieel Analist
Median $200K
Recruiter
Median $210K
Business Analist
$189K
Human Resources
$279K
Product Designer
$143K
Programma Manager
$194K
Cybersecurity Analist
$185K
Technisch Programma Manager
$344K
Venture Capitalist
$279K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Upstart zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Upstart is Software Engineer at the L6 level met een jaarlijkse totale beloning van $448,833. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Upstart is $279,353.

