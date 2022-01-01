Upstart Salarissen

Upstart's salaris varieert van $142,572 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $448,833 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Upstart . Laatst bijgewerkt: 11/16/2025