ThoughtWorks
ThoughtWorks Solution Architect Salarissen

Het mediane Solution Architect vergoedinspakket in India bij ThoughtWorks bedraagt in totaal ₹6.25M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ThoughtWorks's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/4/2025

Mediaan Pakket
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
Totaal per jaar
₹6.25M
Niveau
L5
Basissalaris
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
5-10 Jaren
Jaren ervaring
11+ Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij ThoughtWorks?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

Data Architect

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Solution Architect bij ThoughtWorks in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹9,141,590. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ThoughtWorks voor de Solution Architect functie in India is ₹6,247,419.

Andere Bronnen