Bedrijvengids
Thales
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Thales Salarissen

Thales's salaris varieert van $20,100 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) in France aan de onderkant tot $176,880 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Thales. Laatst bijgewerkt: 9/1/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Full-Stack Software Engineer

Data Engineer

Cybersecurity Analist
Median $73K
Solution Architect
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Data Scientist
Median $40.2K
Sales
Median $161K
Administratief Assistent
$48.8K
Luchtvaart Ingenieur
$76K
Chemisch Ingenieur
$20.5K

Research Engineer

Elektrisch Ingenieur
$66.9K
Hardware Engineer
$23.5K
Informatietechnoloog (IT)
$20.1K
Legal
$64.1K
Mechanisch Ingenieur
$86.5K
Optisch Ingenieur
$41.9K
Product Designer
$175K
Product Manager
$65K
Project Manager
$90.8K
Software Engineering Manager
$177K
Technisch Programma Manager
$52.7K
Technisch Writer
$44K
UX Researcher
$70.7K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Thales is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $176,880. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Thales is $65,001.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Thales

Gerelateerde Bedrijven

  • Atos
  • QuEST Global
  • Murex
  • ConvergeOne
  • Modus Create
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen