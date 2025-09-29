Bedrijvengids
Swiggy
Recruiter vergoeding in India bij Swiggy bedraagt ₹2.34M per year voor L6. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹1.2M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Swiggy's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L6
Recruiter I
₹2.34M
₹2.04M
₹305K
₹0
L7
Recruiter II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
Recruiter III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Recruiter IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van ₹2.61M+ (soms ₹26.14M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Swiggy zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Recruiter at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹4,094,734. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Recruiter role in India is ₹1,200,107.

