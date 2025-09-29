Bedrijvengids
Swiggy
  • Salarissen
  • Management Consultant

  • Alle Management Consultant Salarissen

Swiggy Management Consultant Salarissen

De gemiddelde Management Consultant totale vergoeding in India bij Swiggy varieert van ₹15.63M tot ₹21.88M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Swiggy's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

₹16.91M - ₹19.67M
India
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
₹15.63M₹16.91M₹19.67M₹21.88M
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

₹13.94M

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Swiggy zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Management Consultant bij Swiggy in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹21,875,463. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Swiggy voor de Management Consultant functie in India is ₹15,625,331.

Andere Bronnen