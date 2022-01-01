Standard Cognition Salarissen

Het salarisbereik van Standard Cognition varieert van $130,650 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper in Netherlands aan de onderkant tot $316,575 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Standard Cognition . Laatst bijgewerkt: 8/19/2025