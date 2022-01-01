Bedrijvengids
SRI International Salarissen

SRI International's salaris varieert van $100,667 in totale vergoeding per jaar voor een Hardware Engineer aan de onderkant tot $271,350 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van SRI International. Laatst bijgewerkt: 11/30/2025

Hardware Engineer
P3 $101K
P5 $157K
Data Scientist
Median $150K
Software Engineer
Median $125K

Onderzoekswetenschapper

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Biomedische Ingenieur
$128K
Chemisch Ingenieur
$124K

Onderzoek Engineer

Werktuigbouwkundige
$154K
Project Manager
$196K
Technisch Programma Manager
$271K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij SRI International is Technisch Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $271,350. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij SRI International is $150,000.

