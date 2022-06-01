Bedrijvengids
Sportradar
Sportradar Salarissen

Sportradar's salaris varieert van $84,253 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager in Norway aan de onderkant tot $136,518 voor een Data Scientist in Canada aan de bovenkant.

$160K

Software Engineer
Median $93.6K
Business Analist
$133K
Data Scientist
$137K

Product Manager
$84.3K
Programma Manager
$93.9K
Project Manager
$96.5K
Veelgestelde vragen

El puesto con mayor remuneración reportado en Sportradar es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $136,518. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Sportradar es $95,220.

Andere Bronnen