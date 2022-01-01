Bedrijvenoverzicht
Silicon Labs
Silicon Labs Salarissen

Het salarisbereik van Silicon Labs varieert van $50,868 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineering Manager in India aan de onderkant tot $301,500 voor een Technisch Programma Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Silicon Labs. Laatst bijgewerkt: 8/25/2025

$160K

Software Engineer
Median $135K
Hardware Ingenieur
Median $150K

ASIC-ingenieur

Bedrijfsontwikkeling
$194K

Informatietechnoloog (IT)
$94.5K
Product Designer
$89.7K
Productmanager
$146K
Projectmanager
$221K
Verkoop
$102K
Cyberbeveiligingsanalist
$165K
Software Engineering Manager
$50.9K
Technisch Programma Manager
$302K
Vestigingsschema

33%

JAAR 1

33%

JAAR 2

33%

JAAR 3

Aandelen type
RSU

Bij Silicon Labs zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vestigingsschema:

  • 33% wordt toegekend in de 1st-JAAR (33.00% jaarlijks)

  • 33% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (33.00% jaarlijks)

  • 33% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (33.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Silicon Labs is Technisch Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $301,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Silicon Labs is $145,725.

