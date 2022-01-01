Silicon Labs Salarissen

Het salarisbereik van Silicon Labs varieert van $50,868 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineering Manager in India aan de onderkant tot $301,500 voor een Technisch Programma Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Silicon Labs. Laatst bijgewerkt: 8/25/2025
33%
JAAR 1
33%
JAAR 2
33%
JAAR 3
Bij Silicon Labs zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vestigingsschema:
33% wordt toegekend in de 1st-JAAR (33.00% jaarlijks)
33% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (33.00% jaarlijks)
33% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (33.00% jaarlijks)
