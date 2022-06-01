SHL Salarissen

SHL's salaris varieert van $17,555 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $248,750 voor een Marketing in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van SHL . Laatst bijgewerkt: 9/19/2025