SHL Salarissen

SHL's salaris varieert van $17,555 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $248,750 voor een Marketing in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van SHL. Laatst bijgewerkt: 9/19/2025

$160K

Software Engineer
Median $17.6K
Software Engineering Manager
Median $60.7K
Marketing
$249K

Product Manager
$47.7K
Sales
$42.3K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij SHL is Marketing at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $248,750. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij SHL is $47,739.

