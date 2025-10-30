Bedrijvengids
Remitly
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Programma Manager

  • Alle Programma Manager Salarissen

Remitly Programma Manager Salarissen

Programma Manager vergoeding in United States bij Remitly varieert van $218K per year voor L3 tot $272K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $250K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Remitly's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
Program Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Program Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Program Manager
$218K
$133K
$78.8K
$6.3K
L4
Staff Program Manager
$272K
$172K
$60K
$40K
Bekijk 1 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Remitly zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Programma Manager aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Programma Manager bij Remitly in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $393,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Remitly voor de Programma Manager functie in United States is $210,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Remitly

Gerelateerde Bedrijven

  • Credit Karma
  • Jump Trading
  • Gemini
  • BitMEX
  • Quantlab
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen