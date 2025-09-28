Software Engineer vergoeding in United States bij realtor.com varieert van $111K per year voor T1 tot $255K per year voor T6. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $195K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor realtor.com's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
