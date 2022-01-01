Bedrijvengids
OneTrust
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

OneTrust Salarissen

OneTrust's salaris varieert van $11,914 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in India aan de onderkant tot $323,000 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van OneTrust. Laatst bijgewerkt: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
Median $190K
Software Engineering Manager
Median $323K
Product Designer
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Accountant
$69.7K
Corporate Development
$232K
Klantenservice
$117K
Customer Success
$62.5K
Informatietechnoloog (IT)
$72.9K
Management Consultant
$63.2K
Marketing
$224K
Marketing Operaties
$90.5K
Project Manager
Median $135K
Recruiter
$11.9K
Sales
$159K
Sales Engineer
$121K
Technisch Account Manager
$97.5K
Technisch Programma Manager
$112K
Venture Capitalist
$62.3K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij OneTrust zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij OneTrust is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $323,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij OneTrust is $106,218.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor OneTrust

Gerelateerde Bedrijven

  • SkySpecs
  • Mastercard
  • LogMeIn
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/onetrust/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.