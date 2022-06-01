Bedrijvengids
Medable
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Medable Salarissen

Medable's salaris varieert van $80,400 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager in Denmark aan de onderkant tot $333,660 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Medable. Laatst bijgewerkt: 9/15/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Technisch Programma Manager
Median $120K
Financieel Analist
$125K
Product Designer
$294K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Product Manager
$80.4K
Software Engineer
$128K
Software Engineering Manager
$334K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Medable is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $333,660. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Medable is $126,898.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Medable

Gerelateerde Bedrijven

  • Cloudera
  • Plaid
  • Scale AI
  • Carta
  • Ripple
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen