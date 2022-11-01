Lessen Salarissen

Lessen's salaris varieert van $119,400 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $298,500 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Lessen . Laatst bijgewerkt: 10/21/2025