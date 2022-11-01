Lessen Salarissen

Bedrijvengids
Lessen's salaris varieert van $119,400 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $298,500 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Lessen. Laatst bijgewerkt: 10/21/2025

Software Engineer
Median $125K
Business Analist
$129K
Product Designer
$119K

Product Manager
$177K
Software Engineering Manager
$299K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Lessen is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $298,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Lessen is $129,350.

Andere Bronnen