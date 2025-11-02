Bedrijvengids
Kofax
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Kofax Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Canada bij Kofax bedraagt in totaal CA$99.2K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Kofax's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$99.2K
Niveau
L3
Basissalaris
CA$99.2K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
5 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Kofax?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Backend Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Kofax in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$108,212. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Kofax voor de Software Engineer functie in Canada is CA$95,381.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Kofax

Gerelateerde Bedrijven

  • Altoros
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DataArt
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen