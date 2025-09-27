Bedrijvengids
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in United Kingdom bij Jaguar Land Rover bedraagt in totaal £41.8K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Jaguar Land Rover's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/27/2025

Mediaan Pakket
company icon
Jaguar Land Rover
Data Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Totaal per jaar
£41.8K
Niveau
L2
Basissalaris
£39.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£1.9K
Jaren bij bedrijf
5 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Jaguar Land Rover?

£122K

Nieuwste Salarisinzendingen
Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Jaguar Land Rover in United Kingdom ligt op een jaarlijkse totale beloning van £77,314. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Jaguar Land Rover voor de Software Engineer functie in United Kingdom is £40,209.

Andere Bronnen