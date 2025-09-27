Jaguar Land Rover Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in United Kingdom bij Jaguar Land Rover bedraagt in totaal £41.8K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Jaguar Land Rover's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/27/2025

Mediaan Pakket Jaguar Land Rover Data Engineer Coventry, EN, United Kingdom Totaal per jaar £41.8K Niveau L2 Basissalaris £39.9K Stock (/yr) £0 Bonus £1.9K Jaren bij bedrijf 5 Jaren Jaren ervaring 5 Jaren

