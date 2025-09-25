Bedrijvengids
Instacart
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Financieel Analist

  • Alle Financieel Analist Salarissen

Instacart Financieel Analist Salarissen

Financieel Analist vergoeding in United States bij Instacart bedraagt $210K per year voor L5. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Instacart's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$179K - $209K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$166K$179K$209K$232K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L3
Financial Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Financial Analyst 1
$210K
$165K
$45K
$0
L6
Senior Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Bekijk 3 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Instacart zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

50%

JR 1

50%

JR 2

Aandelentype
RSU

Bij Instacart zijn RSUs onderworpen aan een 2-jarig vesting schema:

  • 50% vest in het 1st-JR (50.00% jaarlijks)

  • 50% vest in het 2nd-JR (12.50% driemaandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Financieel Analist aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Financieel Analist bij Instacart in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $232,050. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Instacart voor de Financieel Analist functie in United States is $165,750.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Instacart

Gerelateerde Bedrijven

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen