Software Engineer vergoeding in India bij HERE Technologies varieert van ₹3.69M per year voor L5 tot ₹5.61M per year voor L9. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹2.2M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor HERE Technologies's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
