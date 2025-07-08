Haus Salarissen

Haus's salaris varieert van $140,700 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $199,000 voor een Revenue Operations aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Haus . Laatst bijgewerkt: 11/23/2025