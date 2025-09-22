Bedrijvengids
First American Financial
First American Financial Solution Architect Salarissen

Het mediane Solution Architect vergoedinspakket in United States bij First American Financial bedraagt in totaal $325K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor First American Financial's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Mediaan Pakket
company icon
First American Financial
Principal Solution Architect
Santa Ana, CA
Totaal per jaar
$325K
Niveau
Principal Engineer
Basissalaris
$273K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$27.3K
Jaren bij bedrijf
7 Jaren
Jaren ervaring
20 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij First American Financial?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Solution Architect bij First American Financial in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $382,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij First American Financial voor de Solution Architect functie in United States is $300,300.

