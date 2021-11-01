Exact Sciences Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Het salarisbereik van Exact Sciences varieert van $108,455 in totale vergoeding per jaar voor een Bedrijfsoperaties aan de onderkant tot $353,760 voor een Juridisch aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Exact Sciences. Laatst bijgewerkt: 8/22/2025

$160K

Software Engineer
Median $115K

Full-Stack software-ingenieur

Biomedische Ingenieur
$171K
Bedrijfsoperaties
$108K

Business Analist
$149K
Data Analist
$149K
Data Wetenschapper
$141K
Informatietechnoloog (IT)
$150K
Juridisch
$354K
Product Designer
$132K
Productmanager
$241K
Projectmanager
$175K
Verkoop
$196K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Exact Sciences is Juridisch at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $353,760. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Exact Sciences is $149,223.

