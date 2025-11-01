Bedrijvengids
Databricks
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Databricks Software Engineer Salarissen

Software Engineer vergoeding in United States bij Databricks varieert van $254K per year voor L3 tot $1.26M per year voor L7. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $252K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Databricks's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L3
Software Engineer(Instapniveau)
$254K
$145K
$88.3K
$21.1K
L4
$413K
$177K
$217K
$18.9K
L5
Senior Software Engineer
$635K
$207K
$406K
$22.4K
L6
Staff Engineer
$825K
$237K
$553K
$35.3K
Bekijk 3 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Databricks zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Productie Software Engineer

Security Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Databricks in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $1,257,556. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Databricks voor de Software Engineer functie in United States is $251,875.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Databricks

Gerelateerde Bedrijven

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen