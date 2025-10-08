UX Designer vergoeding in United States bij CVS Health varieert van $120K per year voor Product Designer tot $140K per year voor Senior Product Designer II. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $145K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CVS Health's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
