Codecademy Salarissen

Het salarisbereik van Codecademy varieert van $32,609 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $189,647 voor een Marketing in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Codecademy. Laatst bijgewerkt: 8/9/2025

$160K

Bedrijfsoperaties
$124K
Data Wetenschapper
$146K
Marketing
$190K

Product Designer
$161K
Productmanager
$119K
Recruiter
$168K
Software Engineer
$32.6K
Software Engineering Manager
Median $187K
De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Codecademy is Marketing at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $189,647. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Codecademy is $153,263.

