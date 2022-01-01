CFGI Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Het salarisbereik van CFGI varieert van $84,575 in totale vergoeding per jaar voor een Financieel Analist aan de onderkant tot $131,340 voor een Management Consultant aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van CFGI. Laatst bijgewerkt: 8/17/2025

$160K

Accountant
$114K
Financieel Analist
$84.6K
Management Consultant
$131K

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij CFGI is Management Consultant at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $131,340. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij CFGI is $114,240.

