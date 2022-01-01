Bedrijvengids
Cerner
Cerner Salarissen

Cerner's salaris varieert van $2,387 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager in United States aan de onderkant tot $195,640 voor een Sales in Australia aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Cerner. Laatst bijgewerkt: 11/14/2025

Software Engineer
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Full-Stack Software Engineer

Backend Software Engineer

Management Consultant
Median $58.3K
Solution Architect
Median $91.4K

Business Operations
$53.3K
Business Analist
$49.8K
Klantenservice
$51.7K
Data Analist
$68.7K
Data Science Manager
$58.1K
Data Scientist
$63.7K
Human Resources
$14.1K
Informatietechnoloog (IT)
$124K
Product Designer
Median $100K
Product Manager
$2.4K
Programma Manager
Median $95.8K
Sales
$196K
Sales Engineer
$87.6K
Cybersecurity Analist
$140K
Software Engineering Manager
$19.3K
Technisch Programma Manager
Median $97.6K
Technisch Schrijver
$88.6K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Cerner is Sales at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $195,640. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Cerner is $61,012.

