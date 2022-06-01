Bedrijvengids
Centerfield
Centerfield Salarissen

Centerfield's salaris varieert van $58,531 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $248,750 voor een Marketing aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Centerfield. Laatst bijgewerkt: 9/10/2025

$160K

Data Scientist
$122K
Marketing
$249K
Product Designer
$58.5K

Sales
$151K
Software Engineer
$101K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Centerfield is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $248,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Centerfield is $121,605.

