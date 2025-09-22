Bedrijvengids
De gemiddelde Customer Service totale vergoeding in United States bij Calendly varieert van $42.1K tot $59.8K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Calendly's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$47.8K - $56.7K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$42.1K$47.8K$56.7K$59.8K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 2 meer Customer Service inzendingens bij Calendly nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Calendly zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Customer Service hjá Calendly in United States er árleg heildarlaun upp á $59,800. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Calendly fyrir Customer Service hlutverkið in United States er $42,120.

