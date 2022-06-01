Blucora Salarissen

Bedrijvengids
Blucora's salaris varieert van $102,900 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $155,775 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Blucora. Laatst bijgewerkt: 8/31/2025

$160K

Data Analist
$103K
Data Science Manager
$156K
Software Engineer
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Blucora is Data Science Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $155,775. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Blucora is $113,000.

