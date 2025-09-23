Bedrijvengids
Autodesk
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Technisch Writer

  • Alle Technisch Writer Salarissen

Autodesk Technisch Writer Salarissen

De gemiddelde Technisch Writer totale vergoeding in Canada bij Autodesk varieert van CA$151K tot CA$215K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Autodesk's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

CA$173K - CA$202K
Canada
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
CA$151KCA$173KCA$202KCA$215K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 3 meer Technisch Writer inzendingens bij Autodesk nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

CA$225K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van CA$42.2K+ (soms CA$422K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.


Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Autodesk zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Autodesk zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (8.32% driemaandelijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (8.32% driemaandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Technisch Writer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Technisch Writer bij Autodesk in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$215,343. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Autodesk voor de Technisch Writer functie in Canada is CA$150,924.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Autodesk

Gerelateerde Bedrijven

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen