Software Engineer vergoeding in United States bij Autodesk varieert van $138K per year voor Grade 8 tot $430K per year voor Grade 15. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $166K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Autodesk's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
Bij Autodesk zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)
Bij Autodesk zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (8.32% driemaandelijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (8.32% driemaandelijks)
