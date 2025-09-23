Data Scientist vergoeding in United States bij Autodesk varieert van $160K per year voor P2 tot $192K per year voor P4. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $150K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Autodesk's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$160K
$132K
$15.9K
$12.6K
P3
$172K
$138K
$22K
$11K
P4
$192K
$152K
$22.5K
$16.8K
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
Bij Autodesk zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
