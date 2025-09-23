Bedrijvengids
Autodesk
Autodesk Data Analist Salarissen

Het mediane Data Analist vergoedinspakket in Canada bij Autodesk bedraagt in totaal CA$128K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Autodesk's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Mediaan Pakket
company icon
Autodesk
Data Analyst
Toronto, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$128K
Niveau
P3
Basissalaris
CA$98K
Stock (/yr)
CA$24K
Bonus
CA$6K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Autodesk?

CA$225K

Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Autodesk zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Analist bij Autodesk in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$152,974. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Autodesk voor de Data Analist functie in Canada is CA$115,033.

